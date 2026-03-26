Verilere göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki erime devam ederek toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,01 seviyesine kadar düştü.

KKM ve Toplam Mevduat Verileri

Geçen hafta 355 milyon lira azalan KKM bakiyesi, 1 milyar 567 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise (bankalar arası dahil) bir önceki haftaya göre 262 milyar 835 milyon lira kayıpla 28 trilyon 214 milyar 101 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kredi Hacmi ve Tüketici Kredilerinde Son Durum

Sektörün toplam kredi hacmi, 19 Mart haftasında 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya indi. Tüketici kredileri kaleminde de düşüş gözlemlendi:





Toplam Tüketici Kredileri: 42 milyar 316 milyon lira azalışla 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya geriledi.



Konut Kredileri: 734 milyar 860 milyon lira.



Taşıt Kredileri: 46 milyar 90 milyon lira.



İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lira.



Aynı dönemde taksitli ticari krediler 11 milyar 303 milyon lira artışla 3 trilyon 750 milyar 732 milyon liraya yükseldi.

Kredi Kartı Alacakları ve Takipteki Alacaklar

Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,4 oranında azalarak 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu borçların 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 5 milyar 749 milyon lira artarak 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 495 milyar 959 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

Yasal Öz Kaynaklarda Artış

Sektörün mali yapısını gösteren yasal öz kaynaklar, ilgili haftada 25 milyar 910 milyon liralık artış sergileyerek 5 trilyon 469 milyar 214 milyon lira seviyesine ulaştı.

HABER TEKHA