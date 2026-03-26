Açar, Düzbağ Barajı üzerinden Gaziantep'e içme suyunun cazibeyle, yani elektrik enerjisi kullanılmadan ulaştırılacağı yönünde yıllar önce kamuoyuna verilen sözleri hatırlatarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bundan yıllar önce Büyükşehir Belediyesi, Düzbağ Barajı'ndan Gaziantep halkına içme suyunun cazibesiyle, yani elektrik enerjisi kullanılmadan geleceğini ve bu nedenle su faturalarının bugünkü fiyatların en az 4-5 kat düşeceğini müjde olarak vermişti. Ancak geldiğimiz noktada işin aslı böyle olmadı. Gaziantep halkı hâlâ Türkiye genelinde en yüksek fiyata içme suyu tüketiyor ve artık faturaları ödeyemez hale geldi.'

'Elektrik maliyeti düştüyse faturalar neden düşmedi?'

Belediyenin su fiyatlandırma politikasına ilişkin açıklama talep eden Açar, elektrik maliyetinin düşmesi gerektiği halde faturaların neden yükseldiğini sorguladı:

'Madem elektrik maliyeti bu kadar düştü, hâlâ halk niçin bu kadar yüksek maliyetle su tüketiyor? Hani elektrik gitmeyecekti? Eğer gerçekten elektrik kullanılmıyorsa, geçen hafta belediye meclisinde elektrik borçlarını ödemek üzere 500 milyon lira kredi kullanma yetkisini neden aldınız?'

Açar su faturalarından elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı

Açar, su faturalarından elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin şeffaflık çağrısı yaparak şu soruları yöneltti:

'Vatandaştan topladığınız su tüketim bedellerini enerji faturalarına yatırmadıysanız nereye harcadınız? Bu 500 milyon liralık elektrik borcu nasıl birikti? Burada yanlış bir planlama mı var, yanlış bir yönetim mi var, yoksa bilinçli bir popülist yaklaşım mı söz konusu? Vatandaşın verdiği paralar gereksiz alanlara mı harcandı?'

'Gaziantep'te ekstra katkı payı yükü var'

Açar, Gaziantep'te su faturalarına yansıtılan ek katkı payı uygulamasına dikkat çekerek, bunun Türkiye'nin birçok büyük şehrinde bulunmadığını ileri sürdü:

'Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Gaziantep halkı suyu büyük oranda cazibeyle tüketmesine rağmen Türkiye'nin en yüksek fiyatlarını ödüyor. Üstelik Ankara'da, İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde olmayan ekstra bir katkı payı Gaziantep'te vatandaşa yükleniyor. Bu katkı payı neyin karşılığıdır? Vatandaş zaten yüksek fiyat ödüyorken bunun üzerine bir de bu yük neden getiriliyor?'

Suriye'de park projesine tepki

Açar, belediyenin yurt dışı projelerine ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşın önceliklerinin göz ardı edildiğini savundu:

'Belediye bu kadar borçluyken, vatandaş içme suyunu diğer illerden kat kat yüksek öderken ve insanlar ekmeğe muhtaçken, siz gidip Suriye'de 154 bin metrekare park yapacağınızı söylüyorsunuz. Vatandaşın ödediği faturalarla toplanan paraların yurt dışında harcanacağı konusunda halka bilgi verdiniz mi? Bir anket yaptınız mı? Bu şehirde yaşayan insanların öncelikleri hiçe sayılıyor.'

'Gaziantep'in çözüm odaklı yönetime ihtiyacı var'

Açıklamasının sonunda belediyeye çağrıda bulunan Açar, Gaziantep'in popülist söylemler yerine somut çözümlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti:

'Artık yeter. Vatandaşla bağ kurmadan, gerçek sorunlarla ilgilenmeden belediyecilik yapılmaz. Gaziantep'in popülist bir belediye başkanına değil; altyapı sorunlarıyla, içme suyuyla ve halkın yaşam koşullarıyla ilgilenecek bir yönetime ihtiyacı var. Bu soruların cevaplarını tüm Gaziantep halkı adına bekliyoruz.'

