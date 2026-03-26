NATO Kararı Doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yurda Döndü

Bakanlık, tahliye sürecinin bölgedeki yeni gelişmeler ışığında alınan kararlar neticesinde tamamlandığını bildirdi.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir. NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır."

Müttefik Ülkelere Tahliye Desteği

Sürecin detaylarına ilişkin bilgi veren MSB, "Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.

HABER / TEKHA