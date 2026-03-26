Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti ile Mayer Klinik arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, cemiyet üyeleri ve birinci derece yakınlarına diş tedavilerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Cemiyet Başkanı Murat Çeliker, Mayer Klinik sahibi Mahir Taştan ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Anlaşma kapsamında, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınlarının, Mayer Klinik'te yapılacak tüm diş tedavilerinden indirimli olarak yararlanabileceği bildirildi. İş birliğinin, basın camiasına destek sunmasının yanı sıra sağlık alanında özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine örnek teşkil ettiği kaydedildi.

'Üyelerimiz İçin Sosyal İmkanları Artırıyoruz'

Başkan Çeliker, cemiyet olarak üyelerin sosyal imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Cemiyetimiz, İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartına sahip üyelerimiz tarafından kurulmuştur. Kamu kurumlarının misafirhaneleri ve sosyal tesislerinden indirimli faydalanma imkânımız bulunuyor. Bugün de özel sektörle yaptığımız iş birliği kapsamında, üyelerimiz ve birinci derece yakınları için yüzde 20 indirim uygulanacak bu anlaşmayı imzaladık' ifadelerini kullandı.

Çeliker, Mayer Klinik yöneticileri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

'İş Birliği Uzun Süreli Olacak'

Mayer Klinik sahibi Taştan ise basın camiasına yönelik sağlanan indirimin önemine dikkat çekerek, 'Adıyaman basın kartı sahipleri ve yakınlarının kaliteli diş hekimliği hizmetlerinden faydalanabilmesi bizim için önemli. Bu iş birliğiyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Basın camiasıyla kurduğumuz bu özel anlaşma uzun süreli olacaktır' dedi.

Yapılan anlaşmayla birlikte, basın mensuplarının sağlık hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

