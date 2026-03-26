ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2 Mart'ta sona eren başvurulara ilişkin sayısal verileri kamuoyuyla paylaştı.

Oturumlara Göre Aday Sayıları

Sınavın 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) rekor katılım bekleniyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, oturumlara göre başvuru sayılarını şu şekilde detaylandırdı:



"20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 805, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak."

Okul Türlerine Göre Anadolu Liseleri Zirvede

Başvurularda okul türleri baz alındığında Anadolu liseleri ilk sırada yer alırken, adayların mezuniyet durumları ve başvuru sayılarına dair şu istatistikler paylaşıldı:





Anadolu Lisesi: 978 bin 387



Meslek Lisesi: 514 bin 773



Açık Öğretim Lisesi: 294 bin 58



İmam Hatip Lisesi: 186 bin 792



Fen Lisesi: 104 bin 267



Diğer Liseler: 302 bin 278 (Sosyal Bilimler, Spor ve Güzel Sanatlar, Teknik ve Öğretmen Liseleri dahil)



Adayların öğrenim durumuna ilişkin ise Ersoy, "Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu." bilgisini verdi.

87 Yaşındaki Aday Sınava Girecek

YKS başvurularında yaş yelpazesi dikkat çekti. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu belirten Ersoy, "En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu" dedi. Ayrıca, 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının 83 bin 730 olduğu açıklandı.

Sınav Merkezlerinde Yeni İlçeler

Sınav, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 254 sınav merkezinde uygulanacak. Bu yıl ihtiyaçlar doğrultusunda Antalya/Gazipaşa, Konya/Ilgın, Aydın/Kuşadası ve Trabzon/Of ilçelerinde YKS ilk kez gerçekleştirilecek.

Sosyal Destek ve Muafiyetler

ÖSYM Başkanı, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirterek şunları ekledi:



"Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alınacak. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda YKS' ye başvuran 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. YKS, eğitim ve kariyer yolculuklarının en önemli aşamalarından birisi. Sınava katılacak yaklaşık 2 buçuk milyon adayın emeklerini emanetimiz olarak görüyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

HABER/TEKHA