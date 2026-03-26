Yapılan açıklamada, 2 Mart tarihinde başlayan saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

Can Kaybı Bin Sınırını Aştı

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan operasyonları neticesinde insani kayıplar her geçen gün ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu verilere yer verildi:



"İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 22 artarak 1094'e, yaralı sayısının ise 153 artarak 3 bin 119'a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 121 çocuk, 81 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı."

Siviller ve Sağlık Çalışanları Hedefte

Bakanlık verileri, saldırılarda sivillerin ve insani yardım görevlilerinin ağır darbe aldığını ortaya koydu. Özellikle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 20’sini çocuk ve kadınların oluşturması, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca 42 sağlık çalışanının yaşamını yitirmesi, sahadaki tıbbi müdahale imkanlarını da kısıtlıyor.

Lübnan makamları, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef aldığını belirterek, uluslararası camiaya saldırıların durdurulması yönündeki çağrılarını yineliyor.

