“Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir”

Can Atalay’ın hala cezaevinde tutulmasının anayasal bir ihlal olduğunu savunan Çömez, “Biz farklı siyasi görüşlere sahibiz ama Silivri’nin soğuk zindanında kucaklaştık, dertleştik. Bana el yazısı ile, ‘Demokrasi için hepimizin yan yana olması lazım’ dedi. Hatay halkının iradesinin yeniden parlamentoda tecelli etmesi için gereği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Meclis çatısı altında okunmuş bir kararın tutanağı bile yayınlanmadı”

TBMM Genel Kurulu’nda daha önce Meclis Başkanı tarafından okunmayan kararın, nöbetçi Meclis Başkanvekili tarafından okunduğunu belirten Çömez, “Tutanaklar yayınlandı ama sonra geri çekildi. Tutanak bürosuna sordum, ellerinde olduğunu söylediler ama ‘Genel Sekreterlik talimatı bekliyoruz’ dediler. Bu durum, yasama organının kendi iç işleyişine dahi müdahale edildiğinin bir göstergesidir” dedi.

“Cezaevlerinde dramatik artış, yargı sisteminin göstergesi”

Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin de konuşan Çömez, “AKP iktidara geldiğinde cezaevlerinde 59 bin 429 kişi vardı. Bugün bu sayı 400 binin üzerine çıkmış durumda. Bu artış, yargı sisteminin ve sosyal düzenin geldiği noktayı gösteriyor. 2024 yılında 700 bin metrekarelik 11 yeni cezaevi yapımı için adım atıldı. 2027 sonuna kadar cezaevlerine ayrılan bütçe ise 23,5 milyar TL” diye konuştu.

“Çocuklar için karanlık tablo: İstismar ve suça sürüklenme arttı”

2023 yılında resmi verilere göre 25 bin 700 çocuğun cinsel istismara uğradığını belirten Çömez, “Bu, medeni bir ülkede bir çocuğa bile yapılsa kamuoyunu ayağa kaldıracak bir konudur. Ayrıca, suça sürüklenen çocuk sayısı 2010’da 83 bin iken 2022’de 206 bine ulaştı. 2024 verilerine henüz ulaşamıyoruz. Türkiye, çocuklarına bu tabloyu reva göremez” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu kullanımına dair rakamlar endişe verici”

Ankara’da düzenlenen son uyuşturucu operasyonuna da değinen Çömez, 2024 yılı içerisinde uyuşturucu bağlantılı olarak 433 bin 482 kişiye işlem yapıldığını kaydetti. “Başkentte 525 torbacı yakalanmış, 110’u çocuk. Bu ülkenin geldiği nokta budur. Yabancı tefeciye faiz ödeyen bir düzen kuruldu. Uyuşturucu, istismar ve yoksulluk sistematik hale gelmiş durumda” dedi.

“2025 bütçesi iflas etmiş durumda, ek bütçe kaçınılmaz”

Bütçe rakamlarını da değerlendiren Çömez, 2025 yılı bütçesinde sadece faiz giderlerinin 1 trilyon 950 milyar TL olarak belirlendiğini, saat başına 220 milyon TL faiz ödendiğini ifade etti. “2024'ün ilk üç ayında 250 milyar lira faiz gideri varken, 2025'te bu rakam 464 milyar liraya çıkmış. Türkiye’nin sonbaharı göremeden ek bütçeye gideceği açıktır” diye konuştu.

“Don felaketi sonrası üretici borçlarını ödeyemeyecek”

Don felaketine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalıştığını hatırlatan Çömez, bu olayın ilerleyen aylarda gıda enflasyonu ve ihracatta büyük sorunlara yol açacağını belirtti. “Yüzde 30’un üzerinde zarar gören bölgeler afet bölgesi ilan edilmeli, Ziraat Bankası borçları ertelenmeli, çiftçiye sıfır faizli kredi sağlanmalı” dedi.

“Çayırhan Termik Santrali değerinin çok altında satıldı”

Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirme sürecine de değinen Çömez, “Gerçek değeri 160 milyar TL olan santral, 20 milyar TL’ye yandaş bir gruba devredildi. Bazı ünitelerin çalıştırılmaması, ‘zarar ediyor’ algısı yaratmak için yapılmış olabilir” dedi.

“Proje okullarda öğretmen atamaları keyfiyetle yürütülüyor”

Proje okullarındaki öğretmen atamalarına da değinen Çömez, Eğitim-Bir-Sen üyelerinin sistematik olarak tercih edildiğini öne sürerek, “Şu an 6 binden fazla öğretmen ne olacağını bilmiyor. Öğrenciler, öğretmenler perişan. Bu uygulamalar liyakati değil, yandaşlığı esas alıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA