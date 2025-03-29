“Bayramlar, Birlik ve Beraberliğin Pekiştiği Günlerdir”

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Zeynel Karadağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı; sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, insanların barış ve huzur içinde bir araya geldiği müstesna bir gündür. Bu bayramın; ülkemize, Türk dünyasına ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

“Türk Dünyasının Birliği ve Huzuru İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Zeynel Karadağ, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Turan Devletleri Teşkilatı olarak, kardeşlerimizin refahını, huzurunu ve geleceğini güvence altına almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına atacağımız her adım, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır.”

“Deprem Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum, Adıyaman'ın Gayretini Takdir Ediyorum”

6 Şubat depremlerinin derin izler bıraktığını ifade eden Zeynel Karadağ, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ve Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkma mücadelesini takdirle izlediğini belirtti.

“6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Özellikle Adıyaman halkının bu büyük felaketin ardından gösterdiği metanet ve yeniden ayağa kalkma azmi hepimiz için bir örnektir. Bu süreçte fedakârca görev yapan tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde yaralarımızı saracağız.”

“Nice Güzel Bayramlara”

Karadağ, mesajının sonunda tüm vatandaşlara ve Türk dünyasına huzurlu bir bayram dileğinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Nice güzel bayramlara erişmek dileğiyle...”

Kaynak : PHA