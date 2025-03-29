“Birlik ve Beraberliğimizi Pekiştiren Ramazan Bayramı’na Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz”

Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Ali Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznüyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik ve sevgi bağlarımızın daha da güçlendiği, paylaşım ve dayanışmanın anlam kazandığı müstesna zamanlardır. Bizlerde Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında öğrencilerimiz ile bir araya gelerek, paylaşmanın ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırladık.”

“Bayramlar, Bizleri Biz Yapan Değerleri Yaşatmak İçin Bir Vesiledir”

Ali Tosun, bayramların manevi değerlerin yaşatılması için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, bu özel günlerin geleceğe umutla bakmak için bir vesile olduğunu belirtti.

“Bayramları anlamlı kılan, insanlığın iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesidir. Bu bilinçle, bayram günlerini en iyi şekilde değerlendirmeli, inançlarımızı, örf ve adetlerimizi yaşatarak, kalplerimizi sevgi ve dayanışma duygularıyla doldurmalıyız. Bayram, bizleri biz yapan üstün değerleri yaşatmak ve birlik içinde geleceğe umutla bakmak için bir vesiledir.”

“Evlatlarımızı Milli ve Manevi Değerlerle Yetiştirmeye Devam Edeceğiz”

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, Maarif ailesi olarak evlatları milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirme hedeflerinin sürdüğünü dile getirdi.

“Bizler de Maarif ailesi olarak, evlatlarımızı yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirerek, milli ve manevi değerlerimizi onların enerjisi ve heyecanı ile geleceğe taşıyacağız.”

Öğrencilere Bayram Mesajı

Ali Tosun, öğrenciler için özel bir mesaj da paylaşarak, onların bayram coşkusunu doyasıya yaşamalarını ve büyüklerini ziyaret ederek onların hayır dualarını almalarını tavsiye etti.

“Sevgili öğrencilerimiz, sizler bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimizin teminatısınız. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayın, sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu hissedin. Büyüklerinizi ziyaret edin, onların hayır dualarını alın ve bayramın anlamını en güzel şekilde idrak edin.”

Ali Tosun, mesajını tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Kaynak : PHA