“Bayramlar, Huzurun ve Kardeşliğin Yaşandığı Özel Günlerdir”

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun pekiştiği anlamlı zamanlar olduğunu belirten Mehmet Anaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar; birlik ve beraberliğin sağlandığı, kırılan kalplerin tamir edildiği, mutluluğun ve güzelliklerin beraberce paylaşıldığı, huzurun, kardeşlik ve barışın yaşandığı özel günlerdir. Bu özel günde, ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

“Nice Güzel Bayramlara Hep Birlikte”

Mesajının sonunda tüm vatandaşlara güzel bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Mehmet Anaç, şu ifadeleri kullandı:

“Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle, nice güzel bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA