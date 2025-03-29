“Vatandaşlarımızın Bayram Ziyaretlerini Kolaylaştırmak İstiyoruz”

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ulaşım konusunda kolaylık sağlayacaklarını belirten Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelme ve büyüklerimizi ziyaret etme zamanıdır. Hemşehrilerimizin bu özel günlerde ulaşım sorunu yaşamadan sevdiklerine kavuşabilmesi için Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Arife günü ve bayramın ilk günü Yeni Mezarlık’a gitmek isteyen vatandaşlarımız için de ek seferler planladık.”

“10 Yeni Otobüsle Hizmet Kalitemizi Artırdık”

Adıyaman Belediyesi’nin ulaşım filosuna dün itibarıyla 10 yeni otobüsün dahil edildiğini hatırlatan Başkan Tutdere, ulaşım hizmetlerinin bayram süresince kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.

“Yeni araçlarımızla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunacağız. Bayramda olduğu gibi her zaman halkımızın yanındayız.”

Kaynak : PHA