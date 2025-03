“Her Mahallede Gönül Sofraları Kurduk”

Başkan Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı boyunca Kahta’da birçok etkinlik ve hizmet gerçekleştirdiklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ramazan’ı Kahta’da dolu dolu geçirdik. Çok önemli Ramazan programlarımız oldu. Öncelikle Ramazan Çarşımız, Kahtalı hemşehrilerimiz arasında ciddi bir olumlu tepki aldı. Her akşam çocuklara ve büyüklere yönelik çeşitli programlar yapıldı. Aynı zamanda çarşıda kurulan stantlarla vatandaşlarımız Ramazan alışverişlerini gerçekleştirdi.

Gönül sofraları kurarak her mahallede ve her semtte iftar programları düzenledik. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek dertlerini dinledik, hasbihal ettik. Ayrıca, evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için özel bir mutfak kurduk ve her akşam bu ailelere sıcak yemek taşıdık.”

Yardımlar Koliler Yerine Nakit Olarak Dağıtıldı

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirten Hallaç, geleneksel Ramazan kolisi dağıtımı yerine bu yıl farklı bir yöntem uyguladıklarını dile getirdi:

“Daha önce Ramazan kolileri dağıtılıyordu, ancak bu yıl hesaplarına 3000 TL gibi bir miktar para yatırarak daha doğrudan bir yardım sağladık. Bu yöntem vatandaşlarımız tarafından daha çok takdir edildi. Ayrıca, çölyak hastaları gibi beslenme zorluğu çekenlere özel gıda paketleri hazırladık ve dağıttık.

Ramazan’da yolda kalan vatandaşlara da yardımcı olduk. Kavşaklarda, şehir çıkışlarında ve otogarlarda bekleyerek iftar saatinde kumanyalar dağıttık. Ramazan’ımız hakikaten bu sene çok dolu dolu geçti. Hemşehrilerimizin oruçlarının ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Hepsine hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar ve mutlu bayramlar diliyorum.”

Kahta Belediye Başkanı Hallaç’tan Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Hallaç, tüm Kahta halkının bayramını kutlayarak, bayramın Kahta’ya, ülkemize ve dünyaya huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni etti.

“Kıymetli hemşehrilerim,

Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi daha da yakınlaştıran özel günlerdir. Bu vesileyle milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın Kahta’mız, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.”

Bayram Hazırlıkları Tamamlandı

Kahta Belediyesi’nin bayram öncesinde ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Hallaç, şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizin cadde ve sokaklarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Halkımızın kabir ziyaretlerini huzur içinde yapabilmesi için mezarlıklarımızda bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Camilerimizde genel temizlik uygulamalarını bitirerek vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmelerini sağladık.

Bayram alışverişlerinin sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için zabıta ekiplerimiz gıda denetimlerini sıklaştırdı. Şehir içi toplu taşıma araçlarımız da Arefe gününden itibaren bayramın ilk iki günü ücretsiz hizmet verecek.”

“Dualarımızda Filistin’i Unutmayalım”

Başkan Hallaç, mesajında Filistin’de yaşanan acılara da değinerek, “Rabbim, bu mübarek günlerin hürmetine Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğüne kavuştuğu günleri bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım.” dedi.

“Herkese Huzurlu Bayramlar Diliyorum”

Mesajının sonunda tüm vatandaşlara huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileğinde bulunan Başkan Hallaç, şunları kaydetti:

“Herkesin sevdikleriyle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık içinde bir bayram yaşamasını diliyorum. Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en özel günlerden biridir. Hep birlikte nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA