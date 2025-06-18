TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu: “Yerinde Dönüşüm Süresi Uzatılmalı, Destek Miktarları Artırılmalıdır”

“Depremzedenin Hakkı Bürokrasiye Takılmamalı”

Adıyaman’da yapı stokunun büyük kısmının 6 Şubat depremleriyle birlikte ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını belirten Tuncay Kaya, “Vatandaşlar kendi mülklerinde, alıştıkları mahallelerde yaşamlarına devam etmek istiyor. Ancak birçok yurttaş imar, parselasyon ve ruhsat işlemlerinin gecikmesi nedeniyle başvurusunu zamanında yapamıyor. Bu nedenle sürenin kısıtlı tutulması, yurttaşın hakkını elinden almak anlamına gelir” dedi.

“Başvuru Süresi Uzatılmalı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yerinde Dönüşüm başvuruları için belirlenen son tarih olan 30 Haziran 2025’in Adıyaman özelinde yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde hatırı sayılır sayıda başvuru olmuş olsa da, binlerce kişi henüz çeşitli nedenlerle sürece dahil olamamıştır. Mahkeme süreci, imar sorunları, tapu hisseleri, ruhsat gecikmeleri gibi ciddi bürokratik engeller söz konusudur. Bu engeller aşılmadan verilen sürenin dolması, vatandaşlarımızın mağduriyetini artıracaktır.”

“Adıyaman Şehir Kimliğini Kaybediyor”

Yerinde dönüşüm projelerinin başarısız olması halinde Adıyaman’ın yapısal olarak bir ‘şehir görünümünü’ kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyleyen Tuncay Kaya:

“Eğer bu dönüşümler yapılmazsa Adıyaman; bir yanında molozlar, bir yanında boş arsalarla dolu, tamamlanmamış bir yerleşim olarak kalacaktır. Kentin geleceği için bu projelerin sürdürülebilir ve erişilebilir olması gereklidir.”

“Hibe ve Kredi Tutarları Güncellenmeli”

Kaya ayrıca, yerinde dönüşüm için sağlanan 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteğinin de günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak enflasyon oranında artırılması gerektiğini belirtti. “Maliyetler sürekli artarken, sabit destek tutarları vatandaşın projeyi gerçekleştirmesini engelliyor” diyen Kaya, güncellenmiş finansal desteklerin dönüşüm sürecini hızlandıracağını dile getirdi.

“Kent Adına Sorumluluk Alıyoruz”

TMMOB olarak her zaman halkın ve kentin çıkarlarını öncelediklerini ifade eden Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu olarak, hem teknik hem toplumsal açıdan Yerinde Dönüşüm süreçlerinin doğru ve adil bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz. Sürelerin uzatılması ve destek miktarlarının artırılması, Adıyaman halkının yeniden ayağa kalkmasında kritik rol oynayacaktır.”

Kaynak : PHA