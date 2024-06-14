Asrın felaketiyle deprem bölgesindeki vatandaşların sevdiklerinden ayrı bir bayram daha geçireceklerini ifade eden Başkan Torunoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz hafızalarımızdan hiçbir zaman çıkmayacak, ardında derin acılar bırakan bir deprem yaşadı. Bizler; Ramazan Bayramının ardından Kurban Bayramı’na da buruk bir sevinçle giriyoruz. Ne yazık ki, bu Kurban Bayramı’nı deprem ortamında kutluyoruz. Bu bayram birçoğumuz sevdiklerimizden ayrı bir şekilde bir tarafımız eksik olarak bayramı idrak edeceğiz. Ancak devletimiz ve aziz milletimiz seferber oldu. Bu bölgeyi inşa etmek, insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için özverili bir süreç yürütülüyor. Kurban Bayramı da bölge insanımızın mücadelesine destek olmak için en güzel fırsattır. Yapacağımız hayırlarla depremzede kardeşlerimizin yükünü biraz olsun hafifletebilir, yüzünü güldürebilir ve yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz. Allah kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul eylesin, tüm insanlığı her türlüğü afetten korusun. Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, başta üyelerimiz olmak üzere deprem afetini yaşamış tüm kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, hayatını kaybeden tüm yakınlarımıza ve Odamız üyelerine Allah’tan rahmet diliyorum”

Kaynak : PHA