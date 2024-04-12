Yapılan açıklamaya göre, TFF sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiğini açıkladı. Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle, Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce konuşabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Alanyaspor-Galatasaray ve Ankaragücü-Gaziantep FK maçlarında yabancı VAR hakemi görev yapacak.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA