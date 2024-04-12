Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere göreve başladıktan sonraki ilk nikah törenini kıydı.

Başkan Tutdere Berfin Coşkun ve Murat Söylemez çiftinin nikâh merasimine katılarak genç çiftlerin nikâhlarını kıydı. Tüm misafirlerin bayramını kutlayıp ilgilenen başkan Tutdere en az gençler kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Nikâh merasiminin ardından çiftimize çocuklarıyla birlikte mutlulukla yaşayacakları bir Adıyaman sözü veren Tutdere genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA