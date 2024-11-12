"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon TL, diğer yatırımlar ya da AR-GE harcaması için ise 2 milyar TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülecek olan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Projesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecek.

Bu yatırımlarda KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılması veya Program Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülme şartı aranacak.

Bu şartı karşılayan firmaların öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek harcamalar, teşvik belgesine konu yatırım bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecek.

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