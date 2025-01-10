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Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajını verdi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K3GadIfN8a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025

Milli Savunma Bakanlığı, öğleden önce operasyon bölgelerindeki 20 teröristin etkisiz hale getirlidiğini duyurması ardından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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