Gözyaşları Arasında Son Yolculuklarına Uğurlandılar

Cenaze törenine Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve İshak Şan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, siyasiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaza, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanmış, olayda 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gölbaşı-Adıyaman Karayolunda Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 35. kilometresinde, Besni yol ayrımında meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı yakıt tankeri, Mahmut Hamurcu’nun kullandığı 27 GG 300 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Filiz Atlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin’in hastanedeki tedavileri devam ediyor. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralılar hızla hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Hayatını kaybeden Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı için Adıyaman Mezarlık Camii’nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde kazada hayatını kaybedenleri son yolculuğuna uğurladı. Törende büyük bir hüzün hâkim olurken, acılı ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

Kazayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Kaza sonrası Gölbaşı-Adıyaman karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki vatandaşlar, sık yaşanan kazalara dikkat çekerek yolda alınması gereken ek güvenlik önlemlerine işaret etti.

Kaynak : PHA