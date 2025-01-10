Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Onikiler Mahallesinde bulunan Bilim Ortaokulunda 5. Sınıf öğrencisi Enes Demir’in teneffüste boğazına sakız kaçtı.
Soluk borusuna giden sakız nedeniyle nefessiz kalan Demir için arkadaşları öğretmenlerinden yardım istedi.
Daha önceden ilk yardım eğitimi alan Beden Eğitimi Öğretme Bayram Kaplan, öğrencinin yardımına koşarak Heimlich manevrası uyguladı.
Heimlich manevrası sayesinde nefes borusuna kaçan sakızı çıkaran Enes Demir, yeniden nefes almaya başladı.
Öğretmenin öğrencisini kurtardığı anlar, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss