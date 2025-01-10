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Soluk borusuna giden sakız nedeniyle nefessiz kalan Demir için arkadaşları öğretmenlerinden yardım istedi.

Adıyaman’da inşaat işçileri kavga etti: 6 yaralı

Adıyaman’da inşaat işçileri kavga etti: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Onikiler Mahallesinde bulunan Bilim Ortaokulunda 5. Sınıf öğrencisi Enes Demir’in teneffüste boğazına sakız kaçtı.

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