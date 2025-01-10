“Kapsam Dar, Süre Yetersiz”

Sadıkoğlu, kararın Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki işletmelere uygulanan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonra geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak açıklanan süre ve kapsam beklentimizi karşılamadı. 6 ay gibi kısa bir süre adeta şantiyeye dönmüş şehirlerimiz için çözüm değil. Bu, ancak bir pansuman tedbiri olabilir. Biz ise yaraları saracak uzun vadeli desteklere ihtiyaç duyuyoruz.”

“Az Sayıda Firma Yararlanabilecek”

Mücbir sebep halinin yalnızca cirosu 2,5 milyon liranın altında olan işletmeleri kapsamasının sınırlayıcı olduğunu belirten Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Depremden yalnızca küçük işletmeler etkilenmedi. Orta ve büyük ölçekli firmalar da personel kaybı ve düşen ticaret kapasitesi nedeniyle ciddi zarar gördü. Ancak bu karar, az sayıda firmamızın faydalanabileceği bir düzenleme olmuştur.”

“Mali Müşavirler Hazırlıksız”

Deprem bölgelerindeki mali müşavirlerin de zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, şunları ekledi:

“Birçok mali müşavir hala ofis bulma sorunuyla mücadele ediyor. Bu şartlar altında mücbir sebep süresinin devam etmesi, hem işletmeler hem de mali müşavirler için büyük önem taşıyor.”

“Tüm İşletmeler Kapsama Alınmalı”

Sadıkoğlu, depremden etkilenen tüm şehirler ve işletmeler için mücbir sebep süresinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı:

“Küçük büyük ayrımı yapılmaksızın Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali tüm işletmeler için devam etmelidir.”

Sadıkoğlu’nun çağrısına iş dünyası temsilcilerinin de destek vermesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu taleplere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak : PHA