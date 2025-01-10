“Şehitlerimizin Ruhu Bizim Paradigmamızdır”

Alsan, MHP, İmralı Heyeti ve DEM Parti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşturulması yönündeki çağrısına sert tepki göstererek, bu tür girişimlerin Türkiye’nin milli birliğine ve devlet haysiyetine zarar verdiğini ifade etti.

Anahtar Parti'nin terörle mücadelede kararlı duruşunu yineleyen Alsan, açıklamasında terör örgütü PKK'nın ve destekçilerinin müzakere öznesi olarak sunulmasını kabul etmediklerini belirtti. Alsan, bu girişimlerin Türkiye'yi dış güçlerin oyununa alet etmek anlamına geldiğini söyleyerek net bir dille eleştirilerde bulundu.

“Türkiye, Dış Güçlerin Hesapları ile Zor Bir Sürece Sokulmak İsteniyor”

Türkiye'nin uzun yıllardır PKK terör örgütü tarafından hedef alındığını belirten Alsan, şunları kaydetti:

“Aziz milletimiz ve kıymetli basın mensupları, Türkiye, iç pratik menfaatler ve dış odakların hesapları doğrultusunda zor bir sürece sokulmak istenmektedir. Kırk yıldır emperyalist güçlerin aparatı olan PKK ve alfabedeki tüm harfleri tüketerek DEM ismiyle bugün Meclis'te bulunan ve terör destekçiliği kimliğinden kurtulamayan bir yapının müzakere öznesi yapılmasını asla kabul etmiyoruz.”

“Bebek Katilinden Medet Ummak Bizim Paradigmamız Değildir”

PKK lideri Abdullah Öcalan’ı “saygın” bir müzakereci gibi sunan yaklaşımlara da tepki gösteren Alsan, şu ifadeleri kullandı:

“İmralı canisinden ‘sayın’ çıkaran ve bu şahsın görüş ve kanaatleri ile terörün biteceğini savunanlara cevabımız açıktır: Bizim paradigmamız bebek katili ve onun siyasal uzantıları değildir. Türk devletinin ve milletinin bekası için mücadele eden şehitlerimizin ruhu bizim paradigmamızdır.”

Alsan, Türk milletinin huzur ve birliğine yönelik her türlü tehdit karşısında net bir duruş sergilediklerini belirterek şunları ekledi:

“Bizim paradigmamızda Türk devlet gücüne ve millet dokusuna asla ve kata terör gölgesi düşürmek yoktur. Vatansever Kürt kardeşlerimizi ne PKK ne de İmralı’daki bebek katili Abdullah Öcalan temsil eder.”

“Ay Yıldızlı Bayrağın Altında Birlikte Türkiye’yiz”

Alsan, PKK'nın Kürt vatandaşları temsil edemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz ay yıldızlı al bayrak altında, bu ülkenin birliği ve dirliği için Kürt kardeşlerimizle birlikte Türkiye’yiz. Gazi Meclis’i terör örgütünün temsilcisi olan yapıların örselemesine izin vermeyeceğiz.”

“Terörle Mücadelede Taviz Vermeyeceğiz”

Anahtar Parti olarak terörle mücadelede taviz vermeyeceklerini dile getiren Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Devletimizi, daha önce denenmiş ve zarara yol açmış metotlara muhatap etmeyeceğiz. Terörün hiçbir unsuruna, aparatına ya da destekçisine izin vermeyeceğiz. Anahtar Parti olarak Türk milletinin emrinde, devletimizin hizmetindeyiz. Şehit ve gazilerimizin hatırasına saygımızla bu mücadelemize devam edeceğiz.”

Tartışmalar Devam Ediyor

Alsan’ın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İmralı Heyeti’nin müzakere çağrısının siyasi tartışmaları alevlendirdiği gözlemlendi. Anahtar Parti’nin yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları da benzer şekilde terör örgütüyle müzakereye karşı olduklarını dile getirdiler.

Gelişmelerin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde tartışılması beklenirken, kamuoyunda terörle mücadele ve çözüm süreçlerine yönelik farklı görüşlerin ifade edilmesi dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA