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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Yapılan aramalar sonucunda Demir'in censız bedenini suda bulan ekipler, kanaldan çıkardıkları cesedi, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, suya düşen 24 yaşındaki İbrahim Demir'i bulmak için suda arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şanlıurfa Spor Tesisleri yakınlarında bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı alan ekipler, olay yerine hareket etti.

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