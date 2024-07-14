Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

Ele geçirilenler arasında 850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası, 9 adet savunma el bombası yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Tespit edilen… pic.twitter.com/Lu7Wk2CAoP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2024