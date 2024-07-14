Olay, 15:00 saatlerinde Adıyaman Merkez Bozbey Caddesi 1716 sokakta meydana geldi. H.A (36) isimli bayan şahıs ikamet ettiği evde ilaçla intihar etti. İlaç yuttuğunu gören yakınları tarafından olay sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA