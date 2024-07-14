Asrın felaketi 6 Şubat depreminde memleketi Samsun/ Çarşamba'dan karavanıyla yola çıkıp Adıyaman'a gelen ve mahalle, mahalle, köy, köy gezip mağdur olmuş hemşehrilerimizin yardımına koşan, çocukların neşelenmesi ve psikolojik travmadan kurtulması için çeşitli etkinlikler yapan toplum nezdinde dede diye anılan Behçet Atabek'e duyarlılığından dolayı ve Adıyaman İl Halk Kütüphanesinin Galeri Salonunda 41 Fotoğraf Sanatçısının "Işığın Bestesi" başlığı altında fotoğraflarının sergilenmesinde öncülük yapması Kültürel açıdan büyük kazanım olmuştur diyen Murat Kayış Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ adına Eğitimci- Fotoğraf Sanatçısı Behçet Atabek'e plaket takdimi yapmıştı.

Kaynak : PHA