Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde sürdürülen yol, asfalt ve altyapı yatırımları sahada incelendi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, merkez ile birlikte Tut ve Gölbaşı ilçelerinde devam eden ve planlanan projelerde gelinen son durum değerlendirildi. Kırsal ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda asfalt projeleri, çevre düzenlemeleri ve yeni yatırım alanları tek tek incelenirken, vatandaşlarla da bir araya gelinerek talepler dinlendi.

İnceleme programı kapsamında ilk olarak Adıyaman merkezde yapımına başlanması planlanan Kırkgöz Köprüsü Projesi alanı ziyaret edildi. Ardından kent merkezinde devam eden bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarında yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Daha sonra Tut ilçesine geçen heyet, Kaşlıca, Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Durukaynak ve Ataköy köylerini kapsayan toplam 36 kilometrelik BSK sıcak asfalt çalışmalarında gelinen son durumu inceledi.

Programın Gölbaşı ayağında ise Belören Beldesi ziyaret edilerek tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, Aşağı Nasırlı, Yukarı Nasırlı, Gedikli ve Karakuyu köylerini kapsayan 18 kilometrelik BSK sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını belirtti.

İncelemeler kapsamında planlama aşamasındaki Çataltepe ile Savran köyleri arasındaki 14 kilometrelik BSK yol projesi güzergâhı da ziyaret edildi. Ayrıca Ozan Köyü'nde İl Özel İdaresi'nin kendi üretimi olan kilitli parke taşlarıyla gerçekleştirilen çevre düzenleme ve meydan yenileme çalışmaları yerinde incelenirken, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyamanlılar.net olarak kent genelinde sürdürülen ulaşım, altyapı ve kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin gelişmeleri takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.