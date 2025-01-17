Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin son faaliyetini paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1880175252623294815

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyuran Bakanlık, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajını yineledi.