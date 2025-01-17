"Üç Skeç, Birbirinden Eğlenceli Hikayeler"

Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı "Altı Üstü Komedi," hayatın güncel manzaralarına mizahi bir pencereden bakıyor. Oyun; şaşkın iki hırsızın girdikleri evde başlarına gelen olayları, telefon bağımlılığının sonunda kendini acil serviste bulan sakar bir adamın hikayesini ve direksiyon dersi almak isteyen saf bir kadının kıskanç kocasıyla eğitmeni arasındaki komik sürtüşmeleri konu alan üç skeçten oluşuyor.

Oyun sırasında yer alan şarkılar, Aras Deniz Sipahi’nin besteleriyle hayat bulurken, pop müziğin sevilen isimleri Ege ve Soner Arıca tarafından seslendiriliyor.

"Usta İsimler Sahne Alacak"

Ahmet Çevik, Yelda Alp, Deniz Nida Şener, Eda Karagedik ve Sinan Bengier gibi tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren "Altı Üstü Komedi," 7 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun. Oyun, 90 dakikalık süresiyle izleyenlere keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak.

"Bilet Satış Noktaları ve İletişim"

Biletler; Şükrü Çiğköfte, Anka Kültür Cafe, Hoca Nasreddin Restaurant (Altınşehir) ve Q Bistro (Altınşehir) gibi noktalardan temin edilebilir. Detaylı bilgi ve bilet rezervasyonu için 0544 180 02 02 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebilir.

"Destek ve Organizasyon"

7 Renk Festivalleri, Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Perre Haber Ajansı ve Yaman TV sponsor olarak katkı sağlıyor.

Adıyamanlı tiyatro severler için kaçırılmayacak bir fırsat olan "Altı Üstü Komedi," sanat dolu bir akşam sunmak için seyircilerini bekliyor.

Kaynak : PHA