Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri fiyatları (Tarım-ÜFE), Eylül'de aylık yüzde 2,00, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 20,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,28 yükseldi.

Sektörlerde aylık bazda fiyatlar, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 yükseldi. Ana gruplarda fiyatlar aylık bazda, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,74 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Kaynak : PHA