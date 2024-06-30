Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak : PHA

Kaynak: rss