Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA