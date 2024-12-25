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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği bildirildi.

TSK, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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