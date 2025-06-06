Açılışa mahalle sakinleri, çocuklar ve muhtarların yanı sıra Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri 14 ay içinde 7’nci parkı hizmete sunduklarını belirtti. Sümerevler Mahallesi’nde bir parka duyulan ihtiyacın tespit edilmesiyle hızlıca projelendirme ve yapım sürecinin tamamlandığını söyleyen Tutdere, parkın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte keserek onların mutluluğuna ortak oldu.

Yeşil Alan ve Sosyal Yaşam İçin Yeni Adımlar

Başkan Tutdere, şehirdeki park projelerinin devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 7 parkı tamamladık, 3 parkımızın yapımı devam ediyor. Büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz, Adıyaman’da yeşil alanların ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği sosyal alanların sayısını çoğaltmak. Bu parkı mahallemize kazandıran tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Parkımız çocuklarımıza ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Tutdere, "Adıyaman’ın her noktasında hummalı bir çalışma var. Yıl sonuna kadar bu çalışmaların büyük bölümü tamamlanacak. 6 Şubat öncesinden daha güvenli, daha yaşanabilir bir Adıyaman’ı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sümer Park’ta Neler Var?

Adıyaman Belediyesi tarafından 7.800 metrekarelik alanda inşa edilen Sümer Park’ta şu alanlar bulunuyor:

✔ 3.456 m² yeşil alan

✔ 26 araçlık otopark

✔ 200 m² basketbol sahası

✔ 450 m² çocuk oyun alanı

✔ 162 m² açık hava fitness alanı

✔ 379 m² meydan

✔ 350 metre koşu parkuru

✔ 350 metre bisiklet parkuru

✔ 22 adet bank

✔ 9 adet çatılı piknik masası

Kaynak : PHA