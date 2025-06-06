MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nda Müslüman alemine huzur ve refah dileyerek, bayram tatilinde trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bahçeli, “Yurt içinde ve dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, hepsine sağlık, saadet ve selamet diliyorum” dedi.

İslam dünyasındaki istikrarsızlıklara dikkat çeken Bahçeli, “Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe kavuşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin bayramını dualarımla kutluyorum” ifadelerini kullandı. Hac ibadetini yerine getirenlere de dualarının kabul olması temennisinde bulundu.

Bahçeli, bayram tatilinde yola çıkan vatandaşlara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrı yaparak, can ve mal güvenliğine vurgu yaptı.