"5 Aylık Enflasyon Oranı Açıklandı"

TÜİK, Kasım 2024 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

"SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri"

Açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Maaşlara yüzde 14,57 oranında zam yapılacak.

Memurlar ve Memur Emeklileri: Zam oranı yüzde 10,4 olarak belirlendi.

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra zam oranlarında kesin rakamlar ortaya çıkacak.

"Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi ve 2025 Zamları"

Yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 46 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, 1 Ocak 2025 itibarıyla zam oranları şu şekilde güncellenecek:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 17,05 zam.

Memurlar ve Memur Emeklileri: Yüzde 12,79 zam.

Bu oranlar, yeni yılda emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak.

"Enflasyon Artışının Etkileri"

TÜFE verilerinin yanı sıra üretici fiyat endeksi (ÜFE) de artış gösterdi. ÜFE, son 5 ayda yüzde 7,12 oranında yükseldi. Bu artışın, 2025 yılında benzin ve motorin gibi akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yansıması bekleniyor.

"Zam Oranları Nasıl Hesaplanıyor?"

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon verilerine dayanılarak hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları, maaş artışlarının temelini oluşturuyor. Bu kapsamda, 5 aylık enflasyon oranı olan yüzde 14,57 şimdiden SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirmiş durumda. Ancak memur maaşı ve emekli aylıkları için Aralık ayı enflasyonu beklenecek.

Emekli ve Memurlar İçin Yeni Yıl Beklentisi

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. 2025 yılı için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarındaki artışın, enflasyon oranlarına paralel olarak gerçekleşmesi bekleniyor. TÜİK’in bir sonraki raporu, maaş zamlarının nihai oranını belirleyecek.

Kaynak : PHA