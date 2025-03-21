İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralanması ardından tepkiler çığ gibi geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluk olduğunu ifade ederek, "Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!" çağrısı yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi.

"HERKES SAĞDUYULU OLMALI"

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanların açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Tunç, söz konusu soruşturmanın tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacağını belirterek, "Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur" diye konuştu.

Bakan Tunç, milletin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyeceğinin de altını çizdi.