Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), sağlık sektöründe yaşanan dolandırıcılıkların ve kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek üzere Ankara'da 33 özel hastanede başlattığı parmak izi ile kimlik doğrulama hizmeti projesi başarıyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - SGK'nın 2 Ocak'ta Ankara'da 33 özel hastanede başlattığı parmak izi ile kimlik doğrulama hizmeti projesi kapsamında iki haftalık süreçte yaklaşık 130 bin doğrulama gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin yüzde 55 civarı ise projede Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı olarak yer alan firmalardan biri olan biOnay cihazlarıyla yapıldı.

biOnay olarak pilot uygulamada cihaz üreticisi ve hizmet sağlayıcısı olarak yer aldıklarını söyleyen biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “2020 yılının sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Yönetmeliğiyle kullanımına başlanan çipli kimlik kartı ile parmak izi doğrulama uygulaması, başta tüm tapu müdürlükleri olmak üzere, 300'e yakın noterlikte, İşbank ve Ziraat Bankası gibi bankalarımızda, bazı belediyelerimizde, Ulaştırma Bakanlığı denetimindeki dershanelerimizde yaygınlaştı. 2 Ocak'tan bu yana da Ankara'daki 33 özel hastanede elektronik kimlik doğrulama yöntemi kullanılıyor. SGK pilot hastanelerde EKDS ile provizyon veriyor. Projenin en önemli çıktısı, kimlik sahteciliğinin önlenmesi. Uygulama sayesinde hem SGK'nın kayıp kaçakları azaltılarak zarar etmesi engelleniyor hem de işlemi gerçekleştiren kurum çalışanlarının sahte kimlikle kandırılması imkansız hale geliyor” dedi.

“PARMAK İZİ KEC ÜZERİNDEN SAKLANMIYOR, BİR SUNUCUYA GÖNDERİLMİYOR”

Yeni çipli kimlik kartlarının güvenlikli çipinde, sadece Nüfus İşlerinin (NVİ) yetkilendirdiği cihazlarla okunabilen parmak izlerinin olduğunu belirten Ümit Yaşar Usta, “Kart Erişim Cihazı (KEC) adı verilen NVİ onaylı bu cihazlar 2-faktör doğrulamayla öncelikle çipli kimlik kartının sahte olup olmadığını, NVİ tarafından üretilip üretilmediğini kontrol ediyor, daha sonra cihaza verdiğimiz parmak izimiz ile çipteki parmak izinin eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyor. Parmak izi KEC üzerinden saklanmıyor, bir sunucuya gönderilmiyor, yani KVK uyumlu. 2-faktöre dayalı doğrulama olduğundan son derece güvenilir. Oluşan kanıt yasal bağlayıcı. Üstelik parmak izi çevrim dışı çip kartı ile doğrulandığı için, hem hızlı, hem doğruluk yüzdesi merkezi biyometrik sistemlere göre çok daha yüksek” diye konuştu.