Şanlıurfa'nın gözbebeği Karaköprü ilçesi içerisinde bulunan mobilya ve ev dekorasyonu işletmeleriyle adeta bir mobilya cenneti haline geldi. Bölgenin ticaret kalbi konumunda olan ilçe mobilya ve ev dekorasyonu alanında sektörün önde gelen tüm markalarını bünyesinde barındırıyor.

Kaliteli ve güvenilir ürünler arayan vatandaşlar için ideal bir ortam sunan bu işletmelerde her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş bir yelpazede ürün seçeneği sunulurken sadece Şanlıurfa'dan değil birçok ilden de mobilya ve ev dekorasyonu ihtiyacı olan vatandaşları ağırlıyor.

Karaköprü’de mobilya ve ev dekorasyonu sektöründe 400’ün üzerinde işletme bulunurken, Türkiye’den ve yurt ışından birçok önemli marka ilçeyi tercih ederek bu sektörde yatırım yapmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA