Öğle namazından önce Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan etkinlik, şehit aileleri ve şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Vatandaşlar, Kahta Yüzüncü Yıl Parkı’nda düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisini gezdi.

Kahta Kaymakamlığı önündü düzenlenen etkinlik ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemine yönelik şiirlerin okundu. Ardından seccadeni al gel sloganı ile yatsı namazı kılındı. 15 Temmuz temalı film ve belgesel sinevizyon gösterisi yapıldı. Alana gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabını canlı olarak izledi. İlahi ve müzik dinletisinin ardından gece 00.13’te salalar okundu. Etkinlik yapılan hatim duasıyla sona erdi.

Kahta Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Selami Koruktata, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Elper Ersan, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak : PHA