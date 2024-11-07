

Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesinde görevli bir doktor, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Doktor, daha sonra hastane yönetimi tarafından açığa alındı.

Suruç Kaymakamlığı da konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kaymakamlık açıklamasında doktorun görevden uzaklaştırıldığın belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir.”

Kaynak : PHA