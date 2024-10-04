Ziyaret kapsamında Keleş, Samsat'ta gerçekleştirilen spor yatırımları ve gençlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Gençlerin Sosyal ve Kişisel Gelişimi İçin Büyük Katkı"

Keleş, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklere katılmaları için açılan Samsat Genç Ofisi'nin önemli bir merkez olduğunu vurguladı. İlçede yapılan bu tür yatırımların, gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti.

"İncelemeler ve Değerlendirmeler Yapıldı"

İl Müdürü Keleş'in başkanlığında Samsat ilçesinde yapılan spor yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya, ilçe müdürlükleri de katıldı. Toplantıda gençlik ve spor faaliyetlerinin durumu gözden geçirilirken, ilçedeki yatırımlar yerinde incelendi. Keleş, Samsat Genç Ofisi gibi merkezlerin gençlere yönelik projelerin önemli bir parçası olduğunu ve bu tür yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Samsat Genç Ofisi, gençlerin çeşitli aktivitelerle vakit geçirmeleri için hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak : PHA