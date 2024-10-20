Gençlik Kollarının destekleriyle Özel bir halı sahada düzenlenen 'Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası'na Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, ilçe hastane başhekimleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları ve sağlıkçılar katıldı.

Turnuva öncesi değerlendirmede bulunan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, mücadele edecek 22 takıma başarılar diledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir turnuva düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelik, Futbol Turnuvamıza katılan 22 takımımıza teveccühlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün buradaki muhteşem atmosferimize İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Yöneticilerimiz ile birlikte Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarımızın katılımıyla, Futbol Turnuvamızın başlama vuruşunu Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın Başkanımızın başlatmasıyla birlikte start vermiş bulunmaktayız.

Her koşulda insan sağlığı için emek veren ter döken sağlık ve sosyal hizmet camiamızın, bu defa da yeşil sahada ter döktüğünü göreceğiz, düzenlemiş olduğumuz turnuvamızın, tüm müsabakaların centilmence, sevgi ve saygı içerisinde geçerek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Takımlar 1 buçuk ay mücadele edecek"

Dereceye giren ilk üç takımı ödüllendireceklerini aktaran Başkan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada birlik, beraberlik, kardeşlik ve centilmenliğin kazanacağını ifade etmek istiyorum, bunu şimdiden görüyorum. Centilmenlik içerisinde kurallar dahilinde bir turnuvanın geçmesini diliyor katılan bütün Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. İl geneli il ve ilçeler olmak üzere 22 tane takımımız başvuruda bulundu. Bunlar il merkezimiz de ve ilçelerimiz olmak üzere futbol turnuvamıza teveccüh oldu. Yaklaşık 1.5 ay sonra final maçımızı düzenlemeyi planlıyoruz. Tabi ki; birinci olan, ikinci olan ve üçüncü olan gruplarımıza hediyelerimiz olacak. Futbol final maçımıza inşallah Sağlık-Sen Genel Merkezimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Yasin Barutçu Başkanımızın katılımlarıyla Sağlık Sen Adıyaman Şubesi olarak dereceye giren ilk üç takımımızı ödüllendireceğiz"



Kaynak : PHA