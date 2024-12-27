Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye geçmesiyle milletvekili sayısı düşen ve grup kurma yeterliliğini kaybeden Saadet-Gelecek grubu, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılımıyla yeniden grup oluşturdu.

DEVA’dan Açıklama: “Ekmen ve Kaya’nın Katılımı Geçici”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, sürecin detaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Şahin, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında daha geniş bir Meclis grubu oluşturulması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“DEVA Partisi yetkili kurullarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile daha geniş birliktelikleri hedefleyen bir Meclis grubu kurulması konusunda görüşmeler olgunlaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde bu süreç, her üç partinin yetkili kurullarında kesinleştirildiğinde kamuoyuna daha net bilgi verilecektir.”

Ekmen ve Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılımının geçici olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Saadet-Gelecek grubunun bir milletvekili eksilmesi nedeniyle düşen grup, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya’nın geçici olarak Saadet Partisi’ne katılımıyla yeniden oluşturulmuştur. Bu süreç, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nin ortak grup çalışmasının tamamlanmasına kadar devam edecektir.”

Meclis’te Yeni Denge Arayışları

Üç partinin Meclis çatısı altında ortak bir grup oluşturma çalışmaları, parlamentoda dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor. DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nin bu süreçteki iş birliği, Meclis’te daha güçlü bir muhalefet grubu oluşturma hedefi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA