Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve projeye destek veren anneler katıldı. Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen projenin detayları anlatıldı.

"Anneler, Evlatlarımızın Geleceğini Koruyan En Büyük Gücümüzdür"

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, uyuşturucuyla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, projenin önemine dikkat çekti. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Madde bağımlılığı, toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığa karşı korumakta kararlıyız. Bu mücadelede annelerimizin göstereceği hassasiyet ve duyarlılık en büyük gücümüz olacaktır. Çünkü her anne evladı için bir kalkan, bir rehber ve en iyi öğretmendir.”

Vali Varol, annelerin çocuklarının geleceğini korumada oynadığı kritik rolü vurgularken, “Annelerimiz, evlatlarımızın aydınlık yarınları için en büyük destekçimizdir. Bu projede annelerimizin bilinçlendirilmesiyle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı başaracağımıza inanıyorum,” dedi.

Toplumsal Farkındalık İçin Geniş Katılım

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadelede projenin önleyici etkileri aktarıldı. Toplantıya katılan kamu yetkilileri ve sivil toplum temsilcileri, projenin toplumda yaratacağı olumlu etkileri dile getirdi.

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi, 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülüyor ve annelerin desteğiyle uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele hedefleniyor. Proje kapsamında bilgilendirme toplantıları ve farkındalık çalışmaları sürdürülecek.

Kaynak : PHA