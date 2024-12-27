Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

Kavga sırasında G.K. (19) ve H.K. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra G.K. ve H.K.’yi Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, tarafların ifadelerine başvurulacağı bildirildi. Kavganın çıkış sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA