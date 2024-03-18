Çocukları Madde bağımlılığından uzak tutarak ders çalışmalarına ve geleceklerini planlamak adına onlara destek olmayı hedeflediklerini belirten Manavgat Rotary Kulübü Başkanı Sedat Öz; ”Deprem Bölgesi ve Adıyaman’daki çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek adına her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle son zamanlarda artan madde bağımlılığı konusunda mücadele ederken çocuklarımızı ancak eğitim ile kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bu anlamda Nemrut Rotary Kulübümüze Adıyaman’da gençlerin ve çocukların eğitimlerine kitap desteği vererek katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Ben aynı zamanda bir otel işletmecisi olarak deprem döneminde yüzlerce aileyi otelimizde misafir ederek onlara sıcak bir ev ortamı sunmaya gayret ettik. Umarım Başta Adıyaman olmak üzere tüm deprem illeriminiz yeniden eski günlerine kavuşur “ dedi.

Eğitim konusunda birçok okula yardım ettiklerini belirten Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehtap Binzet:”Çocuklarımızın geleceklerine dair yaptığımız her projeye destek olan tüm Manavgat Rotary Kulübümüze ve Sevgili Başkanımız Sedat Öz’e çok teşekkür ediyorum. “Mutlu İnsan Bağımlı Olmaz” Projesi kapsamında “Madde Bağımlısı Olma Kitap Bağımlısı Ol” diyerek çıktığımız bu yolda çocuklarımın eğitimlerine destek oluyoruz. Çünkü Adıyaman’da ki çocuklarımızın hepsi okumaya çok istekli ancak maddi imkânsızlıklar ve okullarımızın durumu nedeniyle eğitimde zaman zaman güçlükler yaşıyoruz. İnşallah verdiğimiz kitaplar sayesinde Anaokulumuzdaki çocuklar ve üniversiteye hazırlanan gençlerimizin hayatlarına dokunabilmişizdir. Ben bizlere destek olan tüm Rotary Kulüplerimize ve Üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza TYT, AYT ve KPSS kitapları konusunda katkılar sağlayan Bursa FKM Okullarına, yurt içinden ve dışından sponsor olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.



Kaynak : PHA