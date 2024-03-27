Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, her yıl olduğu gibi geleneksel olarak üyelerinin ve Rotary 2420. Bölge Federasyonuna bağlı Topkapı Rotary Kulübü ve diğer kulüplerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehtap Binzet, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle depremden etkilenen ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Topkapı Rotary Kulübü başta olmak üzere Rotary 2420. Bölge Federasyonu ile işbirliği yaparak yüzlerce aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirtti. Binzet, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin Ramazan ayında sofralarında ağız tadıyla iftar yapabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ayrıca, kulüp üyeleri başta olmak üzere Rotary 2420. Bölge Federasyonu başkanı Mehmet Altay ve Topkapı Rotary Kulübü'ne teşekkürlerini ileten Binzet, bu anlamda destek olan herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA