Yurdun özellikle güneydoğu kesimlerinde etkili olması öngörülen gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği belirtilirken, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Hava tahmin raporlarına göre, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelerin devam ettiği vurgulandı. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak illeri için "sarı" kodlu uyarı yapılarak vatandaşların tedbirli olması istendi.

Sıcaklıklar Batı Bölgelerinde Artışa Geçiyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genel olarak güney yönlerden, batı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Muhabir: Adıyamanlılar Net