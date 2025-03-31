AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyette, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdülkadir Kadirioğlu yer aldı.

Bayramlaşma programı çerçevesinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), İYİ Parti ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) genel merkezlerine ziyaretlerde bulunan AK Parti heyeti, parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeler basına kapalı sürdü

Ziyaretlerde karşılıklı olarak bayram tebrikleri iletilirken, siyasi gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı kısa sohbetlerin ardından heyetler basına kapalı şekilde bir süre daha görüştü.

Ziyaretlerin içeriğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, bayramlaşma kapsamında farklı görüşlere sahip siyasi partiler arasında kurulan diyalogun önemine vurgu yapıldı.

Kaynak : PHA