Dernek üyeleri tarafından hazırlanan hediye paketlerinde oyuncaklar, çikolatalar ve bayram harçlıkları yer aldı. Gönüllüler, kapı kapı gezerek konteyner kentte yaşayan çocuklara hediyelerini ulaştırdı. Ayrıca yoldan geçen çocuklar ile araç içerisindeki çocuklara da sürpriz hediyeler takdim edildi. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de yapılan bu jestten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Çocukların gülümsemesine talibiz"

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, özellikle deprem sonrası süreçte zor şartlar altında yaşayan çocukların yüzünü güldürmenin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu belirtti. Düşük, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Genç Nesiller Derneği olarak Ramazan Bayramı’nda K-19 konteyner kentimizdeki çocuklarımızı sevindirdik. Onlara hediye paketleri yaptık. Ekibimizle beraber hediyelerini dağıttık. Çocuklarla bayramın tadını doya doya yaşadık. Burada Genç Nesiller Derneği gönüllüleri olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada olmak isteyip de bayramdan dolayı aile ziyaretlerinde bulunan gönüllülerimize de selam gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyorum.”

Düşük, dernek olarak sadece bayram günlerinde değil, yılın farklı dönemlerinde de sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini ve çocuklara yönelik moral verici çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Bayramlar dayanışmanın, paylaşmanın günüdür"

Etkinlikte yer alan gönüllülerden bazıları, bu tür organizasyonların sadece çocuklar için değil, kendileri için de anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti. Bayramın birleştirici gücüne vurgu yapan gönüllüler, dayanışma ruhunun özellikle afet sonrası süreçte daha da kıymetli hale geldiğini ifade etti.

Genç Nesiller Derneği, daha önce de çeşitli yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelmişti. Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikle birlikte hem çocukların bayram neşesine ortak olundu hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlandı.

Kaynak : PHA